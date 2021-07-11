Террористы заявили, что захватили 85% территории Афганистана

Террористическая организация "Талибан" контролирует важные провинцию Герат и город Торгинди. Сейчас заявляют, что захватили 85% территории Афганистана. ФОТО: reuters.com

Недавно террористическая организация "Талибан" установила контроль над границей Афганистана с Таджикистаном. Сейчас талибы заявляют, что взяли под контроль 85% территории страны, однако официальные власти Афганистана это отрицают. Сообщает Reuters.

Власти Афганистана назвали пропагандой заявление талибов. Однако признают, что боевики контролируют важные провинцию Герат и город Торгинди.

Учитывая это, международное сообщество выразила обеспокоенность насчет доставки лекарств в страну.

"Сотни сотрудников службы безопасности Афганистана и беженцев продолжают бежать из страны в соседние Иран и Таджикистан, вызывая этим беспокойство по поводу возможного проникновения радикальных исламистов в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

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Американская военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения из Белого дома. Вывод "завершает самую длинную войну Америки". Афганским лидерам необходимо "объединиться и двигаться в будущее", добавил Байден.