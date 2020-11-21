Террористы выпустили 20 ракет по Кабулу, есть погибшие

В результате ракетного обстрела Кабула, столицы Афганистана, погибли восемь человек, еще 30 человек получили ранения.
Взрывы прогремели в нескольких густонаселенных районах в центре города. Разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где расположены посольства и международные офисы, сообщает Euronews.
При этом одна из ракет упала на территории посольства Ирана, но обошлось без жертв.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертник взорвал частную школу: 24 погибших и более 50 раненых
Местные власти заявили, что за нападением стоит движение "Талибан", но его представители это опровергли. По информации AP, ячейка "Исламского государства" взял ответственность за обстрел.
В провинции Кундуз в Афганистане террористы Талибана напали на военную базу. 14 силовиков погибли, еще 12 ранены.
Комментарии