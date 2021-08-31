Террористы "Талибана" показали, что оставили военные США в аэропорту Кабула

Пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Моджахед разговаривает с военной частью "Бадри 313" в аэропорту Кабула. Фото: Reuters

30 августа американские военные ушли из Афганистана. Террористическое движение "Талибан", захватившее власть в стране, показало, что осталось в аэропорту Кабула после войск США.

Соответствующие видео опубликовали представители СМИ, которых допустили в Афганистан боевики.

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В аэропорту Кабула американские военнослужащие оставили десятки вертолетов и бронированных машин, отметили в Пентагоне.

Также появилась информация, что всю технику военные намеренно повредили, чтобы ею никто не пользовался. Она не подлежит восстановлению.

A #Taliban leader sits in a helicopter at #Kabul Airport, briefing on the situation. Today morning Taliban fighters enter hangar full of abandoned helicopters moments after last US flight leaves #Afghanistan pic.twitter.com/wBKhCcX6dg — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 31, 2021

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v — Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021

Министерство обороны США объявило о завершении операции по эвакуации из Афганистана граждан США, афганцев и выводе военных из страны. Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек.