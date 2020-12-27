Террористы атаковали военный блокпост: минимум 7 погибших

Военным удалось отбить атаку боевиков. Фото: Reuters

В Пакистане, в провинции Белуджистан на пост военизированного Пограничного корпуса напали террористы.

В результате по меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу армии.

Отмечается, что после интенсивной перестрелки военные отбили атаку боевиков. Чтобы арестовать террористов территорию оцепили, а пути отхода заблокировали.

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"Продолжаются крупномасштабные операции по поиску боевиков и разминирования. Подобным трусливым действиям враждебных элементов, поддерживаемых антиправительственными силами, не будет разрешено саботировать трудно завоеванные мир и процветание в Белуджистане", - рассказал спикер прессслужбы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар.

"Службы безопасности решительно настроены любой ценой помешать их гнусным замыслам", - заявил он.

Террориста Владимира Безуха Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы. 30 декабря 2017 он захватил заложников в отделении Укрпочты.