Террористы атаковали рейсовый автобус с пассажирами: погибли 28 человек

Жертвами нападения стал 41 человек. Фото: Reuters

В Сирии, в городе Дейр-эз-Зоре террористы напали на пассажирский автобус.

В результате погибли 28 человек. Об этом сообщает Sana.

Отмечается, что в результате инцидента 13 человек получили ранения.

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"Около 16:00 вечера автобус на трассе Дейр-эз-Зор - Пальмира в районе поселения Кабажеб потерпел террористической атаки", - говорится в сообщении.

В Пакистане, в провинции Белуджистан на пост военизированного Пограничного корпуса напали террористы. В результате по меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли.