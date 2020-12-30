Террористы атаковали рейсовый автобус с пассажирами: погибли 28 человек

В Сирии, в городе Дейр-эз-Зоре террористы напали на пассажирский автобус.
В результате погибли 28 человек. Об этом сообщает Sana.
Отмечается, что в результате инцидента 13 человек получили ранения.
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"Около 16:00 вечера автобус на трассе Дейр-эз-Зор - Пальмира в районе поселения Кабажеб потерпел террористической атаки", - говорится в сообщении.
В Пакистане, в провинции Белуджистан на пост военизированного Пограничного корпуса напали террористы. В результате по меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли.
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