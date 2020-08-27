Террориста приговорили к строжайшему в истории страны наказанию

В Новой Зеландии к пожизненному заключению приговорили террориста Брентона Таррант. Он в прошлом году расстрелял более полсотни людей в мечетях города Крайстчерч. Фото: Reuters

В четверг, 27 августа, суд Новой Зеландии приговорил террориста Брентона Тарранта. Он в прошлом году расстрелял более полсотни людей в мечетях города Крайстчерч.

Преступник получил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Такой суровый приговор в стране объявили впервые, сообщает ВВС.

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"Ваши преступления настолько ужасны, что даже если вас задержат до смерти, это не исчерпает всех требований наказание", - заявил судья Кэмерон Мендер.

Он назвал действия Таррант "нечеловеческими", добавив, что террорист "не проявил милосердия".

Сам обвиняемый отказался воспользоваться правом выступления перед оглашением приговора. А также через адвоката заявил, что не возражает против пожизненного заключения.

Слушание приговора длилось в течение 4-х дней.

Убийства в мечетях произошли 15 марта прошлого года. 28-летний Брентон Таррант был одним из нападавших. Он придерживался ультраправых взглядов и выражал ненависть к мигрантам. Во время убийств он вел трансляцию в интернете.