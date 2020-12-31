Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей

Мужчина приехал в ночной клуб на такси. Был одет в костюм Санта Клауса. За 20 мин. расстрелял 39 человек. Ранил 69. Фото: Unsplash

В ночь на 1 января в Стамбуле в ночном клубе "Рейна" террорист за 20 мин. расстрелял 39 людей. Среди них 16 иностранцев — граждан Марокко, Индии, Ливана, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля и Бельгии. Ранил 69 человек.

Мужчина приехал в ночной клуб на такси. Был одет в костюм Санта Клауса. Застрелил из автомата Калашникова полицейского и охранника на входе. Тогда зашел и открыл огонь. Тем, кто упал на пол, стрелял в голову. Перезаряжал автомат шесть раз. Выпустил больше 180 пуль. Имел военную подготовку, говорят эксперты.

— Выглядел очень расслабленным, — говорит футболист Сефа Бойдас. — Был сосредоточен. Стрелял очень профессионально. Попадал в людей с 10 15 метров.

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Убийца пошел на кухню заведения. Оставался там 13 мин. Допускают, переодевался. В клубе оставил куртку и оружие. Сел в такси и попросил отвезти его в порт. Когда вышел, сказал, что денег не имеет. Возможно, отплыл в город Ялова. Там провели поисковую операцию. Следов террориста не нашли.

Ответственность за теракт на себя взяло "Исламское государство". В полиции предполагают, что стрельбу устроил гражданин Кыргызстана. Арестовали 12 подозреваемых в причастности к событию. Провели обыски у восьмерых граждан Казахстана и Кыргызстана. В посольствах этих стран заявили: проверяют документы всех граждан, которые сейчас в Турции.