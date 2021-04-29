Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Стена старого корпуса академии через три дня после событий / az.urban.az

30 апреля 2009 года в помещении Азербайджанской государственной нефтяной академии 25-летний Фард Гадиров из пистолета Макарова убил 11 и ранил 13 человек. 12-я жертва выпрыгнула из окна, спасаясь от нападающего. Вскоре, оцепленный полицией, убийца покончил жизнь самоубийством.

Утром 30 апреля 2009-го в 09:30 во второй корпус академии вошел Гадиров, одетый в черное. Он вдруг достал пистолет и открыл огонь. Убил охранника и уборщицу, а затем открыл беспорядочный огонь по студентам.

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Поднимался по этажам и вел беспорядочную стрельбу. Один студент попытался его остановить, но был убит выстрелом в голову. Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дошел до шестого этажа, увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой. Вскоре полиция вошла внутрь здания. Во время обыска тела у стрелка обнаружили еще 71 патрон к пистолету Макарова.

Среди застреленных были профессора, лаборанты, студенты, учителя, охранник, а также пожилая женщина, которая принесла молочные продукты в столовую.

По словам отца стрелка, тот жил с ним в подмосковном Подольске и за три месяца до убийства поехал искать работу в Грузию. В России не мог больше жить, потому что у него не было документов. Также отец говорил, что Фард был тихим и спокойным парнем, без вредных привычек, и даже не знал, как пользоваться пистолетом.

Глава села в Грузии, где жил убийца, Видад Гасанов рассказал, что он вернулся в деревню за месяц до того. Почти все время провел дома, выходя только за хлебом. Также подтвердил, что Фарда был тихим, рос в домашних условиях и даже не играл со сверстниками в футбол. После окончания школы уехал с семьей в Россию, куда их пригласил дядя. Там жил 15 лет, работал на кожевенном предприятии.

Тетя Гадирова Рена говорила, что его пригласил работать в Баку знакомый. Также сказала, что Фард поссорился с отцом, который хотел, чтобы тот жил в России. По факту массового убийства были задержаны односельчане Фарда.

21 апреля 2010 года начался суд. По обвинительному заключению, заказчиком убийства назвали грузинского армянина, пекаря Мардуна Гумашяна из соседнего села Шулавери в Грузии. Подсудимые на заседании заявили, что дали показания под пытками. Некоторые свидетели на суде говорили, что показания против Гумашяна давали под давлением или вообще те их не подписывали.

В обвинительном акте написано, что Гумашян на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанской национальности Гадиров, Амировым, Сулеймановым, Алиевым и другими о совершении теракта против азербайджанцев в Баку. Для выполнения Гумашян предоставил Гадиров аванс в $5 тыс. и обещал заплатить $50 тыс.