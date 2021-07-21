Террорист расстрелял 77 людей

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 378
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1062
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
11
4
10
4
3
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Татуировщик превратил себя в &quot;орка&quot;
Татуировщик превратил себя в "орка"
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
Самый старый холодильник в стране работает около 90 лет
Самый старый холодильник в стране работает около 90 лет
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Видео
Все видео
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Обезьяны пристрастились к выпивке и воруют ее из магазинов
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 477
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 07:00

Террорист расстрелял 77 людей

  Комментировать
Террорист расстрелял 77 людей
Мемориал на острова Утойя, где погибли 69 человек / Getty Images

22 июля 2011-го, 10 лет назад, 32-летний норвежец Андерс Брейвик совершил два теракта в Осло и на острове в 35 км от столицы. В результате погибли 77 человек. Это самая большая со времен Второй мировой войны массовая гибель в стране. Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с правом продления заключения каждые пять лет на неопределенный срок, пока не будет признан безопасным для общества.

Выходец из семьи среднего класса, традиционно поддерживала правящую "Рабочую партию", в 1999-м 20-летний Брейвик вступил в оппозиционную правую "Партию прогресса", но быстро разочаровался в демократических методах политической борьбы. Противник мультикультурализма, глобализма и распространение в Европе ислама, с 2002-го готовился к радикальным действиям, реализацию которых начал в 2009-м, когда основал агропредприятие, чтобы иметь возможность купить большие партии химикатов для изготовления взрывчатки.

В следующем году посетил Чехию, Сербию и Германию, чтобы нелегально купить оружие, но не сумел. В 2010-ум в Норвегии как охотник официально купил карабин, а в польском интернет-магазине 300 кг натриевой селитры. В следующем году официально купил пистолет, шесть тонн удобрений, три тона нитрата аммония. 13 июня 2011-го на окраине Осло испытал свое первое взрывное устройство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция предотвратила кровавый теракт

18 июля 2011-го поместил самый мощный из собранных взрывных устройств в арендованный микроавтобус, 22 июля припарковал машину в столичном правительственном квартале, и подорвал в 15:25 по местному времени. На месте погибли шесть человек. Еще 209 ранило. Потом еще двое в больнице. Через 1,5 часа в форме полицейского доехал до острова Утойя, где был летний лагерь молодежного крыла "Рабочей партии" с участием 564 человек. Предъявив фальшивое удостоверение, приказал собрать членов лагеря для проведения инструктажа в результате теракта в Осло. В 17:22 открыл огонь по толпе, о чем через 2 мин поступило сообщение в полицию.

Расстрел подростков длился 73 минуты.

Выпустил 186 пуль

Расстрел безоружных подростков длился 73 мин. Он выпустил 186 пуль, убивая на месте, дострилюючы раненых и тех, кто пытался спастись бегством или вплавь. По крайней мере 150 человек спасли отдыхающие вблизи, которые на лодках вытаскивали из воды пострадавших и несколько раз возвращались к берегам Утойе. В 18:01 и 18:26 Брейвик сам вызвал полицию, продолжая стрелять, и сдался в 18:45 со словами "Я закончил".

Всего в теракте на острове Утойя убил 67 человек. Один человек утонул в озере, один погиб при побеге, разбившись при падении со скалы. Еще 66 были ранены.

Брейвик признал себя ответственным за подрыв бомбы и расстрел, но не виновным, назвав свои действия "зверскими, но необходимыми". 24 августа 2012-го суд признал его вменяемым, виновным в смерти 77 человек, приговорив к 21 года тюрьмы с правом продления каждые пять лет на неопределенный срок, пока он не будет считаться безопасным для общества.

Отец Андерса отрекся сына. Мать умерла в следующем году после продолжительной болезни. Три сестры живут под программой защиты свидетелей из-за опасности расправы со стороны родственников погибших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террорист расстрелял 77 людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18144
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10503
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5967
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4338
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
 2 Просмотров: 3312
Мир
Иначе никак - Байден пояснил соглашение о "Северном потоке-2"
Иначе никак - Байден пояснил соглашение о "Северном потоке-2" Просмотров: 153
Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву
Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву 1 Просмотров: 423
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
11
 Просмотров: 828
Татуировщик превратил себя в "орка"
Татуировщик превратил себя в "орка"
4
 Просмотров: 1692
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими бойцами и техникой
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими бойцами и техникой Просмотров: 837
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 989
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть