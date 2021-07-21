Террорист расстрелял 77 людей

Мемориал на острова Утойя, где погибли 69 человек / Getty Images

22 июля 2011-го, 10 лет назад, 32-летний норвежец Андерс Брейвик совершил два теракта в Осло и на острове в 35 км от столицы. В результате погибли 77 человек. Это самая большая со времен Второй мировой войны массовая гибель в стране. Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с правом продления заключения каждые пять лет на неопределенный срок, пока не будет признан безопасным для общества.

Выходец из семьи среднего класса, традиционно поддерживала правящую "Рабочую партию", в 1999-м 20-летний Брейвик вступил в оппозиционную правую "Партию прогресса", но быстро разочаровался в демократических методах политической борьбы. Противник мультикультурализма, глобализма и распространение в Европе ислама, с 2002-го готовился к радикальным действиям, реализацию которых начал в 2009-м, когда основал агропредприятие, чтобы иметь возможность купить большие партии химикатов для изготовления взрывчатки.

В следующем году посетил Чехию, Сербию и Германию, чтобы нелегально купить оружие, но не сумел. В 2010-ум в Норвегии как охотник официально купил карабин, а в польском интернет-магазине 300 кг натриевой селитры. В следующем году официально купил пистолет, шесть тонн удобрений, три тона нитрата аммония. 13 июня 2011-го на окраине Осло испытал свое первое взрывное устройство.

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18 июля 2011-го поместил самый мощный из собранных взрывных устройств в арендованный микроавтобус, 22 июля припарковал машину в столичном правительственном квартале, и подорвал в 15:25 по местному времени. На месте погибли шесть человек. Еще 209 ранило. Потом еще двое в больнице. Через 1,5 часа в форме полицейского доехал до острова Утойя, где был летний лагерь молодежного крыла "Рабочей партии" с участием 564 человек. Предъявив фальшивое удостоверение, приказал собрать членов лагеря для проведения инструктажа в результате теракта в Осло. В 17:22 открыл огонь по толпе, о чем через 2 мин поступило сообщение в полицию.

Расстрел подростков длился 73 минуты. Выпустил 186 пуль

Расстрел безоружных подростков длился 73 мин. Он выпустил 186 пуль, убивая на месте, дострилюючы раненых и тех, кто пытался спастись бегством или вплавь. По крайней мере 150 человек спасли отдыхающие вблизи, которые на лодках вытаскивали из воды пострадавших и несколько раз возвращались к берегам Утойе. В 18:01 и 18:26 Брейвик сам вызвал полицию, продолжая стрелять, и сдался в 18:45 со словами "Я закончил".

Всего в теракте на острове Утойя убил 67 человек. Один человек утонул в озере, один погиб при побеге, разбившись при падении со скалы. Еще 66 были ранены.

Брейвик признал себя ответственным за подрыв бомбы и расстрел, но не виновным, назвав свои действия "зверскими, но необходимыми". 24 августа 2012-го суд признал его вменяемым, виновным в смерти 77 человек, приговорив к 21 года тюрьмы с правом продления каждые пять лет на неопределенный срок, пока он не будет считаться безопасным для общества.

Отец Андерса отрекся сына. Мать умерла в следующем году после продолжительной болезни. Три сестры живут под программой защиты свидетелей из-за опасности расправы со стороны родственников погибших.