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пятница, 07 июня 2019 20:41

Тереза Мэй ушла в отставку

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Тереза Мэй ушла в отставку
Тереза Мэй больше не возглавляет Консервативную партию. Фото: ДТ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Она останется на посту главы правительства, пока партия не выберет ее преемника, передает Reuters.

Отставку подтвердила в своем заявлении парламентская группа консерваторов в Палате общин "Комитет 1922".

Мэй возглавляла консервативную партию с середины 2016 года.

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Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнется в парламенте 13 июня. Ожидается, что нового премьер-министра изберут до 20 июня.

Когда Тереза ​​Мэй заняла пост премьер-министра, говорила: ее единственная цель - воплотить результаты референдума. Отставкой она признала нереальность этого. Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

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Дата
07
июня

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Голосов: 1640
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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