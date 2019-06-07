Тереза Мэй больше не возглавляет Консервативную партию. Фото: ДТ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Она останется на посту главы правительства, пока партия не выберет ее преемника, передает Reuters.

Отставку подтвердила в своем заявлении парламентская группа консерваторов в Палате общин "Комитет 1922".

Мэй возглавляла консервативную партию с середины 2016 года.

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Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнется в парламенте 13 июня. Ожидается, что нового премьер-министра изберут до 20 июня.

Когда Тереза ​​Мэй заняла пост премьер-министра, говорила: ее единственная цель - воплотить результаты референдума. Отставкой она признала нереальность этого. Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.