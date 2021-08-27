Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены

В результате взрывов в Кабуле погибли более 90 гражданских афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов.

Более 150 человек получили ранения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на афганского чиновника. Общее количество раненых военнослужащих США сейчас достигло 18 человек.

"Нападение стало самым смертельным днем для американских военных в Афганистане с 2011 года. Американские военнослужащие совершили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Подрывы были запланированы военными заранее", - заявил официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США майор Джон Ригсби.

Теракты начались через несколько часов после того, как правительства некоторых государств предупредили своих граждан держаться подальше от аэропорта из-за неизбежной угрозы нападения со стороны террористической группировки "Исламское государство".

Фото: Reuters

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Вчера вечером в аэропорту Кабула прогремел первый взрыв. Вероятно, с помощью оружия хотели выгнать людей из аэропорта, где страны Запада эвакуируют граждан после перехода власти в Афганистане под контроль талибов. В Пентагоне подтвердили информацию о взрывах. Всего за день в Кабуле их насчитали около семи. Среди жертв есть дети. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку.