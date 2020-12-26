Теракт в Нэшвилле: на месте взрыва нашли человеческие останки

В Нэшвилле произошел мощный взрыв. Фото: Reuters

В центре американского города Нешвилла, штат Теннесси произошел взрыв, в результате которого были повреждены дома и несколько человек получили ранения.

На месте происшествия были обнаружены человеческие останки, которые пока не были идентифицированы, сообщает ABC news.

"Мы обнаружили ткань, которая, по нашему мнению, могла быть человеческими останками. Мы изучим их и сможем рассказать вам об этом", - сказал начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк на пресс-конференции.

Полиция Нэшвилла квалифицировала инцидент как "преднамеренный акт".

ФБР начало расследование по факту инцидента.

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Изначально, до того, как произошел взрыв, полиция получила сообщение о стрельбе. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, выстрелов слышно не было. Однако поблизости находился туристический автомобиль, из которого прозвучало предупреждение, что через 15 минут взорвется бомба. Офицеры приступили к эвакуации близлежащих зданий. В конечном итоге фургон взорвался, автомобиль, который был припаркован рядом, загорелся. Ударная волна выбила окна в близлежащих домах. Обломки разнесло по нескольким кварталам. В результате взрыва один офицер упал на землю, второй временно потерял слух. Три человека доставлены в больницу с легкими травмами.