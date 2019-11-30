Теракт в Лондоне совершил боевик ИГИЛ

Во время резни на Лондонском мосту погибли два человека. Фото: REUTERS

Атаку на Лондонский мост в пятницу совершил один из боевиков ИГИЛ. Об этом сообщило Исламское государство.

Нападение было совершено в ответ на призывы сделать мишенью страны, вошедшие в коалицию, которая борется с группой джихадистов, сообщает информресурс Amaq.

В то же время террористическая организация не предоставила никаких доказательств своей причастности к преступлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Германии

29 ноября на Лондонском мосту вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Мужчину нейтрализовали прохожие, после чего полиция застрелила нападавшего. На нем обнаружили муляж взрывчатки. Дело квалифицировали как теракт.