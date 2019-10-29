Тело террориста аль-Багдади бросили в море

Тело убитого лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади похоронили в море.

Так поступили, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества, сообщает телеканал CNN.

Лидера группировки "Исламское государство" называли "самым разыскиваемым человеком на планете", а США предлагали вознаграждение в размере 25 млн долларов за его задержание.

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27 октября президент США Дональд Трамп объявил о смерти Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, террорист был убит во время ночной атаки спецназа США на северо-западе Сирии.

В то же время в Минобороны РФ усомнились в уничтожении главаря ИГИЛ из-за отсутствия достоверных доказательств.