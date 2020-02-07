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пятница, 07 февраля 2020 23:14

Тело раздавило под вертолетом: подробности и фото с места гибели депутата Госдумы
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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин разбился на частном вертолете в Татарстане
Фото: "Mash"
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин разбился на частном вертолете в Татарстане
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин разбился на частном вертолете в Татарстане

Тело депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина раздавило под корпусом вертолета во время авиакатастрофы.

Спасатели добрались до места падения, нашли выживших и довезли их на берег. После вернулись за телом Хайруллина, сообщает российский Telegram канал "Mash".

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"Тело все еще лежит под вертолетом. Сейчас будут решать - каким образом его достать и эвакуировать транспорт из сложной местности", - говорится в публикациях.

Спасатели продолжают работать на месте событий.

Частный вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина разбился в Татарстане. Вертолет исчез с радаров примерно в 28 километрах после вылета из Казани.

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