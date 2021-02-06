Telegram заблокировал каналы с данными пропагандистов Путина

В каналах публиковали домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров и милиционеров. Фото: DW

Тelegram заблокировал каналы с личными данными граждан России, участвовавших в задержании на недавних акциях протеста.

Заблокировали иакож каналы с персональными данными полицейских и росгвардийцив, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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"За последние недели мы осуществили блокирование каналов, которые преподавали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России и каналы, где публикуются данные судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, а также кремлевских пропагандистов", - написал он.

По словам Дурова, в комментариях к записям призывали к насилию над силовиками.

"Учитывая эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - добавил он.

В Германии отреагировали на решение России о высылке европейских дипломатов якобы за участие в акциях протеста по Навального. Так глава МИД Германии Гайко Маас считает, что решение РФ выслать трех дипломатов ЕС, в том числе сотрудника немецкого посольства в Москве, является неоправданным и еще больше ухудшает отношения с Европой.