Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса

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В Индии фиксируют самое стремительное распространение коронавируса от начала пандемии. Только на прошлой неделе страна установила два антирекорда, связанные с распространением Covid-19.

Средний недельный показатель заболеваемости в Индии превышает 200 тыс. случаев в день, пишет Daily Mail.

С понедельника в Дели начал действовать семидневный локдаун. В городе с населением 29 млн осталось менее 100 коек с аппаратами ИВЛ и менее 150 коек для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

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Крематории Индии принимают в три-четыре раза больше тел, чем обычно.

"До прошлого месяца мы кремировали более 20 тел в день. Но с начала апреля мы ежедневно обрабатываем более 80 тел", - рассказал представитель крематория в Сурате.

В двух крематориях в Лакхнау на севере страны родственникам умерших выдают пронумерованные жетоны и заставляют ждать в очереди до 12 ч. Некоторые тела начали сжигать в близлежащем парке. Из-за нехватки дров людей просят приносить бревна самостоятельно.

Также цена на кремацию выросла почти в 20 раз.

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент попросил женщин не планировать беременность, пока распространение Covid-19 не пойдет на спад. Он отметил, что штамм коронавируса, который циркулирует в стране, влияет на будущих матерей больше, чем предыдущие.