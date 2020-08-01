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суббота, 01 августа 2020 13:32

Тела сбрасывал крокодилам: задержали серийного убийцу

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Тела сбрасывал крокодилам: задержали серийного убийцу
В Индии задержали серийного убийцу. Фото: Prm

В Индии полиция задержала серийного убийцу, сбежавшего из-под ареста.

Преступник причастен к убийству более 50 таксистов, чьи тела были сброшены в канал с крокодилами. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Девендер Шарма был осужден за убийство таксистов в период с 2002 по 2004 год. Его приговорили к пожизненному заключению в Джайпуре. В январе этого года ему дали условно-досрочное освобождение, но через 20 дней он не вернулся.

Индийская полиция арестовала Шарма через шесть месяцев после его побега в столице страны Дели. Преступник признался, что нарушил условия условно-досрочного освобождения и не планировал возвращаться в тюрьму.

Шарма также рассказал, что с компанией работал по схеме в северном штате Уттар-Прадеш. Они нанимали такси, а затем убивали водителей в укромных местах, после чего бросали тела в каналы, где жили крокодилы. Авто Шарма продавал, так он заработал около 270 долларов за каждую машину.

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По данным полиции, он был осужден лишь за несколько таких убийств.

В Тернополе с проникающим ножевым ранением грудной клетки, а также многочисленными колото-резаными ранами лица и тела госпитализировали супругов. Травмы супругам нанес 26-летний сын.

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01
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