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пятница, 27 августа 2021 08:52

"Тела людей летели в воздухе, как торнадо" - очевидец теракта в Кабуле

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&quot;Тела людей летели в воздухе, как торнадо&quot; - очевидец теракта в Кабуле
Очевидец рассказал подробности теракта в Кабуле. Фото: REUTERS

Человек, который выжил после взрывов в Кабуле рассказал о теракте. Очевидец сравнил произошедшее с концом света.

В тот день он проснулся рано и пришел в аэропорт, надеясь на эвакуацию. Имеет специальную иммиграционную визу США. Человек простоял в очереди около 10 часов, когда в 17:00 прогремел мощный взрыв, передает Reuters.

"Почувствовал, как будто кто-то вырвал землю из-под его ног. Показалось, что разорвало барабанные перепонки в ушах и я потерял слух. Видел тела и части тел, летящих в воздухе, как торнадо, относит пластиковые пакеты. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва", - сказал мужчина.

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Добавил, что невозможно увидеть конец света в этой жизни, но тогда был его свидетелем. Сказал, что физически находится в полном порядке, но душевная травма и шок от увиденного вряд позволит жить нормальной жизнью.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула. Взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. Погибли более 90 гражданских афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения

Сопричастность "и деловые" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании. Группировка "Талибан", которое освободило от афганских тюрем боевиков "и деловые" и "Аль-Каиды", осудила теракт. Решив при этом положить часть ответственности на США и их союзников, за то, что они контролируют аэропорт и эвакуируют из Афганистана людей.

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