"Исламское государство" взяло ответственность за теракты в Кабуле

ИГИЛ взяла ответственность за теракты в Афганистане. Фото: Reuters

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей.

Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании, сообщили афганские СМИ.

Группировка "Талибан", которая освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт. Решив при этом возложить часть ответственности на США и их союзников, за то, что они контролируют аэропорт и эвакуируют из Афганистана людей.

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - заявил представитель талибов Вардак Альханафи. Он добавил, что "вандалы могут вскоре использовать толпу для ненависти".

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В результате взрывов в Кабуле погибли 60 мирных афганцев и минимум 12 американских морпехов. Еще 15 военных США получили ранения.