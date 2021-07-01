Тела двух детей вытащили из-под завалов многоэтажки в Майами

Число жертв обрушения дома в Майами достигло 18. Фото: 1ATheGreat1

В Майами из-под завалов жилого дома извлечены тела двух детей.

"Мы обнаружили в завалах еще два тела, что увеличивает общее количество (жертв - ред.) до 18. Это были дети четырех и десяти лет", - рассказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

За несколько часов до этого спасатели обнаружили еще четыре тела, пока они еще не идентифицированы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что в четверг президент США Джо Байден вместе с женой посетят место трагедии.

"Они встретятся с семьями, которым пришлось пережить эту страшную трагедию", - отметила Псаки.

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24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших. Пропавшими без вести в результате катастрофы считаются 147 человек, которые являются гражданами по меньшей мере девяти стран.