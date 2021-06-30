Под завалами многоэтажки оказались пожилые супруги. Их семья получает от них звонки

Мириам и Арни Ноткин пропали без вести под обломками многоэтажки. Фото: NitzaSoledad

Бесследно исчезла пожилая пара Арни и Мириам Ноткин после обвала 12-этажного жилого дома в Майами, штат Флорида. Семья супругов получает от них звонки с домашнего телефона, однако спасатели не смогли найти признаки живых людей под обломками.

Обрушение здания произошло шесть дней назад, 24 июня, пишет The Washington Post.

Телефон супругов находился у их постели. Почему родственники продолжают получать звонки - пока неизвестно.

По словам спасателей, они "исчерпали все ресурсы", но не получили подтверждение, что чета Ноткин все еще живы.

"Это не имеет никакого смысла: как бы вы могли позвонить, если бы попали под завал? Но мы направили ресурсы на территорию, где была квартира супругов, и ничего не нашли", - прокомментировал руководитель пожарной службы Майами Дэйв Дауни.

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Эксперты не могут точно объяснить эти звонки, а семья пожилой пары надеется, что это не чья-то "больная затея". Сейчас родственники супругов ни разу не получили ответа на эти звонки.

По словам профессора электротехники из Нью-Йоркского университета Теда Раппопорта, подобные вещи обычно случаются только с мобильными телефонами. Но телефон, с которого семья супругов получает звонки, является стационарным.

"Это настолько чрезвычайно, что дает мне надежду на то, что есть кто-то живой в завалах, и пытается просигнализировать, что он там", - добавил профессор.

24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.