Технику разорвало на куски - показали видео нападения на турецкую армию

Сирийские курды успешно воюют с турками. Фото: YouTube

Курды успешно атаковали армию Турции.

"Отряды народной самообороны" опубликовали видео с подрывом турецкой бронетехники на YouTube

Курдские военные группировки атаковали танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса "Конкурс".

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В результате точного попадания ракеты технику разорвало на куски, после чего начался пожар. Какой именно вид военной техники удалось поразить - неизвестно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от Дональда Трампа в мусорку. В нем Дональд Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана сесть за стол переговоров с руководством сирийских курдов.