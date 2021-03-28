Тбилиси оказался под угрозой гигантского оползня

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлом в скале.

Непрекращающиеся ливни стали причиной сразу нескольких потопов и оползней в разных районах страны. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

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Специалисты утверждают, что груды камней, песка и щебня движутся в сторону города. Глубина разлома составляет не менее 18 метров.

"Это не мелочь, и на этом нужно делать акцент. Мы определили это по аэрофотосъемке", - заявила руководитель института Теи Годоладзе.

На северо-востоке Японии в субботу, 20 марта, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,2. На северном побережье метеорологических агентство выпустило предупреждение о цунами.