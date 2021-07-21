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Бразильский художник-татуировщик превратил себя в "орка" из фильма "Властелин колец" - покрыл тело тату, удалил нос, изуродовал уши.

Фернандо Франко де Оливейра покрыл татуировками около 99% тела, включая глазные яблоки, которые полностью черные. И даже вставил импланты из рога на голове. Об этом пишет Daily Mail.

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Художник-татуировщик, владеющий студией в городе Татуи, недалеко от Сан-Паулу, признал, что пристрастился к боли от игл. Он сделал себе раздвоенный язык и зубы вампира, но самым болезненным изменением было удаление носа. И несмотря на это он все еще может нормально дышать.

"У меня раздвоенный язык, уши, как у "орков", зубы вампира, импланты из рогов на голове. Последним, что сделал, чтобы выглядеть совсем устрашающе, нос. Удалил его, чтобы голова выглядела как череп", - говорит Де Оливейра.

После операции в марте нос заживал долго и требовал серьезного ухода. Но де Оливейра не закончил. Хочет больше имплантов из рогов на голове и, возможно, переделать уши. Он сделал татуировки везде, кроме ладоней и ступней.

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