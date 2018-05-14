Танцовщица без обеих ног стала звездой

Фото: Daily Mail

Во время землетрясения 2008 г. в Китае танцовщица 32-летняя Ляо Жи потеряла обе ноги, собственный дом и 10-ти месячную дочь. Несмотря на это стала одной из немногих танцовщиц на протезах, волонтером и Скалолазка.

После катастрофы Ляо вернулась в танцевальный зал и начала преподавательскую деятельность. Позже вернулась на сцену. Женщина рассказала свою историю на 10 годовщину трагедии, передает Daily Mail.

Землетрясение в Сычуане магнитудой 9 баллов произошло 12 марта 2008 года в 14:30 по китайскому стандартному времени. Из-за него погибло более 69 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести. 5 млн остались без крова.

Семья Ляо жила в трехэтажном доме. Он обвалился. Женщина оказалась под завалами. Ее нашли через 30 часов. Она была единственной, кто выжил.

"Я пела дочери, чтобы она не спала. Но догадалась, что потеряла ее. После того думала - что я за мать, если не уберегла ребенка", - вспоминает женщина.

"Помню, как отец кричал мое имя снаружи. Как охрип его голос. Я подумала - должна увидеть его снова", - добавляет она.

Врачи ампутировали Ляо ноги до середины голени. Она решила отказаться от инвалидной коляски и использовать протезы. Через два месяца после землетрясения знакомый хореограф спросил, хотела бы она танцевать снова. Ляо согласилась.

"Первые дни в больнице я думала о том, почему не оказалась среди погибших. Мне казалось, что моя жизнь кончилась. Но позже я решила: мне выпал шанс жить дальше, поэтому я должна воспользоваться им правильно",- говорит Ляо.

После операции ее тренировки заканчивались кровотечениями из ран и болью. Но женщина ежедневно продолжала свои спортивные занятия и уже потом начала не только появляться на сцене, но и участвовать в марафонах.

Выступление Ляо в Сингапуре, 2011 год.

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Через семь месяцев после землетрясения Ляо бросил муж. 2013 она познакомилась с врачом-протезистом Чарльзом Вонг из Тайваня. Пришла к нему о новой пару протезов. В следующем году сыграли свадьбу. У них родилось двое детей.

"Есть много примеров, когда мужчины женятся на женщинах из-за красивых и стройные ноги. В нашем случае, мой муж хотел мне ноги подарить "- шутит Ляо.

Муж постоянно совершенствует протезы, чтобы женщина могла заниматься спортом и альпинизмом. 2013 года она победила 40 физически здоровых соперников на танцевальном конкурсе Dance Out My Life. 2015 года Ляо приняла участие в пятикилометровом забеге в Шанхай.

2013 года на юго-западе Китая произошло землетрясение. Ляо и Чальз были первыми среди волонтеров.

Сейчас семья активно помогает пациентам с индивидуальными потребностями. Китайское телевидение сняло о женщине фильм, а сама Ляо выдала автобиографическую книгу.

21-летняя Ханна Мур из Великобритании уверена, что "лучшее решение" в ее жизни - ампутация ноги. В августе прошлого года девушка стала британским чемпионом по паратриатлону. Сейчас стремится конкурировать на Параолимпийских играх в Токио в 2020 году. А также установила революционный протез ноги, который надеется, поможет получить ей золотую медаль. Новая концовка изготовленная на заказ ведущей компанией по протезированию, ее стоимость £ 10 тыс. (Около 370 тыс. Грн - Gazeta.ua). Легкие крепежные скобы из углеродного волокна прямо к педали помогают максимально использовать силу ноги, чтобы ехать на велосипеде. Протез также обеспечивает стабильность в движении на поворотах, говорят разработчики.