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Танцевать 48 часов: в ночных клубах проведут ковид-эксперимент

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Танцевать 48 часов: в ночных клубах проведут ковид-эксперимент
48 часов продлится танцевальный ковид-эксперимент в столице Германии. Фото: pexels.com

В немецком Берлине впервые проведут эксперимент относительно того, насколько безопасно позволять работу ночных клубов, если все гости перед тем получат отрицательный результат теста на коронавирус.

Проект организует департамент культуры Сената Берлина в сотрудничестве с клиникой "Шарите", сообщает "Европейская правда".

Танцевальная вечеринка пройдет 6-8 августа в течение 48 часов. К проекту привлекли клубы Crack Bellmer, Festsaal Kreuzberg, Kitkat, Metropol, Salon zur Wilden Renate и SO36.

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2000 человек-участников эксперимента смогут свободно передвигаться между этими локациями без требования носить маски и соблюдать дистанцию. Пропуском на вход будет билет и свежий отрицательный ПЦР-тест в лаборатории-партнере проекта. Независимо от того, болели ли уже или завершили курс прививок. Организовывать тестирование будут непосредственно перед входом на запад, результата придется ждать на месте.

Решение приняли из-за наличия первых доказательств того, что вакцинированные люди тоже могут быть носителями вируса, даже не имея симптомов. Показательным считают пример музыкального фестиваля в Утрехте в Нидерландах. Несмотря на требование негативного теста, прививки или справки о перенесенной болезни, там заразились около 1000 человек. В рамках немецкого эксперимента такого риска хотят избежать.

Недостатком мероприятия считают, что участники вечеринки могут передвигаться между клубами. Расположены не совсем рядом, поэтому люди могут воспользоваться транспортом или зайти в бар. Поэтому впоследствии не будет понятно, само ли событие была источником заражения.

Ранее подобные эксперименты организовывали в других странах, в частности Великобритании, Нидерландах, Франции и Испании.

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