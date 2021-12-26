Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на расстоянии больше 72 км

Женщину должен сопровождать мужчина-родственник. Фото: Reuters

В Афганистане министерство по поощрению добродетели и предотвращению пороков, которое создали талибы, запретило женщинам путешествовать самостоятельно на расстоянии более 72 км.

Об этом сообщает France24.

"Женщин, путешествующих более 45 миль (72 километра), нельзя везти, если их не сопровождает близкий член семьи", - заявил спикер министерства Садек Акиф Мухаджар.

Он уточнил, что сопровождать женщину у ее близкого родственника мужского пола.

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Также, согласно рекомендациям министерства, все владельцы транспортных средств в Афганистане могут предлагать поездки только женщинам, которые носят хиджаб.

"Талибы", захватившие власть в Афганистане, дали первую пресс-конференцию. Призвали афганцев не убегать из страны и заверили, что не стремятся отомстить оппонентам. А также пообещали права женщинам.