Талибы с 31 августа запретят эвакуацию иностранцев из Афганистана

"Талибан" запретит эвакуацию иностранцев. Фото: Reuters

Движение "Талибан" не разрешит продлевать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа, крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск.

Попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и всех людей нужно вывезти до конца этого дня. С 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации, на пресс-конференции заявил представитель движения Забиулла Муджахид, передает Sky News.

Представитель движения также сказал, что талибы не одобряют вывоз из страны афганцев, и призвал толпы, которые осаждают аэропорт Кабула в попытке выехать из страны, разъехаться по домам.

Он в очередной раз заверил, что движение "Талибан" гарантирует безопасность согражданам и не намерено начинать репрессии.

"Мы решили покончить со старым и все забыть", – заверил Муджахид.

Он отметил, что жизнь в Афганистане возвращается в нормальное русло, но хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

Муджахид также призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана, особенно "образованной элиты" и представителей профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

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В аэропорту Кабула приостановили обслуживание всех рейсов. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих покинуть страну.