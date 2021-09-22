Талибы направили обращение в ООН

Талибы обратились к ООН с просьбой назначить своего представителя. Фото: unsplash.com

Террористическое движение "Талибан" просит у ООН назначить своего представителя Мохаммада Соха Шахина постоянным послом Афганистана при организации.

Об этом заявил министр иностранных дел "Талибана" Амир Хан Муттаки в письме к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерриша. Также выразил желание участвовать в дебатах высокого уровня в организации, передает Reuters.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил наличие документа от талибов и сообщил, что направил его в комитет по проверке полномочий.

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Он состоит из девяти членов. В текущую сессию в него входят США, Россия, Китай, Багамы, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус прибыл в Афганистан. Во время визита Гебреисус намерен встретиться с талибами, которые захватили власть в стране. Основной темой встреч станет проблема "прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее восстановления".