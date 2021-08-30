Талибы начали захват последней провинции Афганистана, которая им не принадлежит

Талибы продолжают захватывать Афганистан. Фото: Reuters

Боевики радикального движения "Талибан" атаковали несколько передовых постов сопротивления в афганской провинции Панджшер.

Сейчас нападение талибов отбили, но отдельные столкновения между сторонами продолжаются, сообщает TOLO News.

Атаки талибов на передовые посты сил сопротивления велись с нескольких направлений. Сейчас талибы перебрасывают подкрепление в провинцию и в ближайшие часы готовятся начать штурм Панджшеру.

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Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны. 15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул.





