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суббота, 14 августа 2021 15:20

Талибы начали наступление на столицу провинции

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Талибы начали наступление на столицу провинции
Талибы наступают на город Мазари-Шариф из четырех направлений. Фото: Reuters

"Талибан" заявил о начале наступления на город Мазари-Шариф с нескольких направлений.

Представитель губернатора северной провинции Балх Мунир Ахмад Фархад подтвердил это агентству AP.

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Мазари-Шариф. Там встречался с командующими местного ополчения, которое поддерживает правительство.

Столкновения произошли в трех районах. По позициям талибов нанесли авиаудары. Власти сообщают, что "Талибан" понес значительные потери.

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В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" объявили о захвате Кандагара - центра одноименной провинции и второго по величине города страны. "Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", - написал в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. К исполнению обязанностей в регионе приступил предназначен талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению.

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