Талибы многочисленнее и сильнее, чем когда-либо с 2001-го

Радикальная исламистская группировка "Талибан" объявила оконченной войну в Афганистане. Ее боевики захватили столицу Кабул, а президент Ашраф Гани бежал. В понедельник, 16 августа, на улицах Кабула было тихо, но в международном аэропорту царил хаос и паника, когда сотни афганцев, отчаявшихся покинуть страну, заполнили взлетно-посадочную полосу. США и другие западные страны изо всех сил как можно быстрее пытались эвакуировать своих дипломатов и граждан.

Представитель политического крыла "Талибана" сказал, что группа не хочет жить в изоляции, а тип и форма нового правительства в Афганистане станут ясны в ближайшее время. Лидеры талибов сообщил, что боевики из разных провинций будут ждать, пока уйдут иностранные войска, прежде чем создавать новую структуру управления. Об этом пишет Al Jazeera.

Автор: Reuters Талибы возле аэропорта в Кабуле, откуда эвакуируют западных граждан

Как американцы договорились с талибами

"Талибан" отстранили от власти в Афганистане США и их союзники за два месяца. После терактов 11 сентября 2001 года 7 октября американцы высадились, а уже к концу декабря захватили всю страну. Целью Америки был разгром террористической организации "Аль-Каида", которая имела убежище в Афганистане и ликвидация ее лидера Усамы бин Ладена, убитого в 2011 году. Вывод американских войск начался еще при прежнем президенте Дональде Трампе, а нынешней Джо Байден огласил, что к 20-й годовщине терактов 11 сентября вывод завершиться. Потом ускорил процесс.

Талибы вступила в прямые переговоры с США еще в 2018 году, а в феврале 2020 года обе стороны заключили мирное соглашение в столице Катара Дохе. Согласно с ним, США обязались уйти, а "Талибан" не нападать на американские силы. Другие обещания включали недопущение действий "Аль-Каиды" в Афганистане и других радикальных сил и продолжать национальные мирные переговоры. Уже в следующем году талибы атаковали афганские силы безопасности и мирных жителей и сейчас захватили страну за несколько месяцев после ухода американцев. Об этом пишет ВВС.



Талибы вступила в прямые переговоры с США еще в 2018 году, а в феврале 2020 года обе стороны заключили мирное соглашение в столице Катара Дохе. Согласно с ним, США обязались уйти, а "Талибан" не нападать на американские силы. Другие обещания включали недопущение действий "Аль-Каиды" в Афганистане и других радикальных сил и продолжать национальные мирные переговоры

Талибан, или "студенты" на языке пуштунов, появились в начале 1990-х на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана. Это движение впервые появилось в религиозных семинариях в основном оплачиваемых деньгами из Саудовской Аравии. Там проповедовали жесткую форму суннитского ислама. Пакистан неоднократно отрицал, что был архитектором "Талибана", но нет сомнений, что многие афганцы получили образование в медресе, то есть религиозных школах, в Пакистане. Пакистан также был одной из трех стран, наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые признали талибов, когда те были у власти в Афганистане.

После прихода американцев в 2001 году многие лидеры "Талибана" укрылись в пакистанском городе Кветта, откуда руководили талибами.

Автор: Reuters Талибы патрулируют Кабул

Несмотря на постоянно увеличивающееся количество иностранных войск, "Талибан" постепенно восстановился, и расширил влияние в Афганистане, сделав большую часть страны небезопасной. Насилие в стране вспыхнуло к уровням, невиданным с 2001 года.

В 2015 году талибы захватили столицу афганкой провинции, впервые после поражения в 2001 году, взяв под контроль город Кундуз. Их лидер мулла Мансур погиб в результате удара американского беспилотника в мае 2016 года, и его заменил заместитель Мавлави Хибатулла Ахундзада, который до сих пор контролирует группировку.

Автор: Getty Images Хайбатулла Ахундзада командует талибами с 2016 года

В год после заключения мирного соглашения между США и "Талибаном" в феврале 2020 года, талибы изменили тактику из атак в городах на военные посты на волну убийств афганских мирных жителей. Целью были журналисты, правозащитники, судьи, женщины, занимающие руководящие должности. Талибы не изменили экстремистскую идеологию, только стратегию войны.

В год после заключения мирного соглашения между США и "Талибаном" в феврале 2020 года, талибы изменили тактику из атак в городах на военные посты на волну убийств афганских мирных жителей. Целью были журналисты, правозащитники, судьи, женщины, занимающие руководящие должности. Талибы не изменили экстремистскую идеологию, только стратегию войны

Теперь талибы численно сильнее, чем когда-либо с момента их падения в 2001 году. По оценкам НАТО, они насчитывают до 85 тыс. бойцов.

Талибы уверяют, что дадут права женщинам, но действия говорят обратное

Талибы желают восстановить шариат в Афганистане, и тем, кто не может покинуть страну, придется приспособиться к образу жизни, которого не видели 20 лет. Об этом пишет Sky News.

Когда они правили страной в 1996-2001 годах, женщины не могли работать, посещать школу, им приходилось закрывать лицо и выходить только в сопровождении родственников-мужчин. Мужчины должны были носить бороды. За кражи отрубали конечности, за другие проступки забивали насмерть камнями или казнили другим образом. Музыка, телевидение, кино, все достижения цивилизации как западное мракобесья были запрещены.

Талибы уже заявили, что положат конец смешанному образованию мальчиков и девочек, вернут исламское право, шариат, на центральное место в обществе. В ходе переговоров из США о политическом урегулировании в последние годы лидеры талибов заверяли, что женщины будут пользоваться равными правами в соответствии с тем, как написано в исламе, включая возможность работать и получать образование.

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Но ранее в этом месяце они вошли в офисы банка в Кандагаре и приказали девяти работающим там женщинам-менеджерам уйти, и не возвращаться на работу. Они сопровождали их по домам. Тогда объяснили, что их места могут занять родственники-мужчины. Квалификация этих мужчин их не интересовала. Этот инцидент стал ранним признаком того, что некоторые права, завоеванные афганскими женщинами за 20 лет после свержения "Талибана", могут быть обращены вспять.

Отцы и дети – кто руководит "Талибаном"

Талибы финансируются из нескольких источников, включая торговлю опиумом и наркотиками. В контролируемых районах обложили налогом фермы и другие предприятия. Они также получают деньги от сторонников в исламских странах.

Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде. Он возглавил группу после того, как в 2016 году в результате авиаудара американского беспилотника погиб его предшественник. Он сыграл важную роль в объединении талибов после того, как те раскололись в ходе борьбы за власть после убийства предшественника, и после того, как руководство в течение многих лет скрывало смерть основателя "Талибана" муллы Омара.

Его заместитель и главный переговорщик мулла Абдул Гани Барадар. Он вырос в Кандагаре, в родине талибов, и в конце 1970-х воевал против советской оккупации. Основал "Талибан" вместе с муллой Омаром в начале 1990-х после вывода советских войск. Мулла Гани был арестован в Пакистане в 2010 году и содержался под стражей до тех пор, пока под давлениям США вышел на свободу в 2018 году. Сейчас возглавляет политическое крыло "Талибана" и входил в переговорную группу, подписавшую с американцами соглашение.

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Разыскиваемый ФБР военный командир Сираджуддина Хаккани. Возглавляет террористическую группу, которая долгое время считалась одной из самых опасных. активно боролся с афганскими силами и силами НАТО под руководством США в Афганистане. Эта группа печально известна тем, что использовала террористов-смертников, и ее обвиняли в убийстве высоких афганских чиновников, и похищенных западных граждан с целью выкупа.

Мулла Якуб, сын основателя "Талибана" муллы Омара, курирует все военные операции. Он был предложен в качестве общего лидера движения, но сам отказался от руководства "Талибаном" из-за отсутствия боевого опыта и возраст. Считается, что ему за 30 лет.

Плохая мина при хорошей игре – как талибы за цивилизованных пробуют себя выдавать

Четверть миллиона человек уже покинули свои дома из-за эскалации насилия в Афганистане. В тех районах страны, где талибы захватили власть, они массово казнили людей, избивали женщин, закрывали школы, взрывали больницы и инфраструктуру. Об этом американской неправительственной организации NPR рассказывает бывший посол Пакистана в США Хусейн Хаккани.

"Талибан" - террористы, и они собираются поддерживать террористов. Я не сомневаюсь, что они предоставят убежище таким террористическим организациям как "Аль-Каида", ИГИЛ и терроризму, в целом. Это угроза национальной безопасности США", - заявил бывший министр обороны США Леон Панетта.

Автор: Sky News Красным означены территории, которые талибы контролировали 11 апреля и 15 августа

Широко распространено мнение, что пакистанская межведомственная разведка ISI способствовала укреплению талибов до захвата ими власти в Афганистане в 1996 году. В частности, пакистанские военные рассматривали талибов, как идеологических и религиозных единомышленников, как оплот против своего традиционного соперника - Индии. Но протяженная граница Пакистана с Афганистаном принесла ему не меньше проблем, чем братство.

В течение лет Пакистан размещал десятки тысяч афганских беженцев в приграничных лагерях, создавая финансовую и политическую нагрузку на правительство в Исламабаде. "Талибан" в Афганистане помог вдохновить пакистанский "Талибан". Хотя лидеры двух групп расходятся во мнениях и не разделяют общих целей, если в Афганистане пришла власть талибов, это придаст смелости пакистанским талибам.

Хотя жестокая тактика талибов на местах в Афганистане мало изменилась с 1990-х, в последние недели его лидеры прибегали к СМИ, чтобы получить союзников и влияние за рубежом. В последние месяцы лидеры талибов совершили бурное международное турне, посетив Иран, Россию и Китай.

Хотя жестокая тактика талибов на местах в Афганистане мало изменилась с 1990-х, в последние недели его лидеры прибегали к СМИ, чтобы получить союзников и влияние за рубежом. В последние месяцы лидеры талибов совершили бурное международное турне, посетив Иран, Россию и Китай

Китай пообещал крупные инвестиции в энергетические и инфраструктурные проекты, включая строительство дорожной сети в Афганистане, а также присматривается к огромным месторождениям минералов. Пекин может также признать власть талибов.

Также талибы проводят кампанию по обеспечению легитимности в глазах стран региона и, возможно, стран Персидского залива.

Ранее посланник США Залмай Халилзад заявил, что США не признают правительство талибов, пришедшее ко власти силой. Таким образом, для "Талибана" ухаживания за другими странами - способ ограничить США, чтобы снова не стать страной-изгоем, как в 1990-х.

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"Талибан" рассматривает Китай как источник международной легитимности, потенциального экономического помощника, и средство влияния на союзника Китая Пакистан, который ранее помогал талибам", - пишет The Wall Street Journal.

Также талибы могут подтолкнуть Китай и Россию к сближению, поскольку эти страны стремятся застраховаться от потенциальной нестабильности в регионе. Обе страны обеспокоены возможным распространением у своих границ исламистского экстремизма. Поэтому недавно Москва и Пекин провели даже совместные военные учения.

"Талибан" якобы хочет улучшить жизнь населения страны. Об этом говорится в опубликованном талибами видео.