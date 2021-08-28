"Талибан" захватил часть аэропорта в Кабуле

Только "очень малая часть" аэропорта контролируется США. Фото: Reuters

Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. Контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам. Об этом сообщает DW.

Представитель "Талибана" Билал Карими также заявил, что военнослужащие США покинули "три важные зоны" кабульского аэропорта. Теперь они находятся под контролем талибов.

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Лишь "очень малая часть" аэропорта контролируется Соединенными Штатами, утверждают талибы.

26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула, жертвами которой стали десятки людей. Сопричастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.