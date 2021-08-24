Талибан расстреливает бывших чиновников

В Афганистане теперь также существует угроза для представителей этнических и религиозных меньшинств. Фото: reuters

В Афганистане, которий захватили талибы, проводят казни без суда и следствия в отношении бывших представителей власти и силовиков.

О таких свидетельствах от надежных источников заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Во время выступления на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека омбудсвумен сообщила о многочисленных и серьезных нарушениях со стороны Талибана. Например, обыски и угрозы, насильственную конфискацию имущества и даже расстрелы на месте, применяемые боевиками в екс-чиновников и бывших силовиков.

В Афганистане теперь также существует угроза для представителей этнических и религиозных меньшинств, по словам Бачелет. Она призвала создать механизм для пристального мониторинга действий талибов.

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Проект резолюции по Афганистану, который собирается обнародовать Совет ООН по правам человека, не содержит упоминаний о Талибане и требования направить миссию по расследованию нарушений прав человека.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств. Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников, афганцев на фоне того, как талибы на своей первой пресс-конференции заявили, что хотят мирных отношений с другими странами и пообещали уважать права женщин, свободу СМИ и объявить амнистию чиновникам в Афганистане.