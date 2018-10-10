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среда, 10 октября 2018 13:00

Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения

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Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
На Майорке, Испания, произошло самое сильное за последние 25 лет наводнение

Вечером во вторник, 9 октября, в городе Сант-Льоренс-де-Кардассар, Майорка, Испания, резко поднялся уровень воды в реке. Произошло это после ливня, во время которого за 2 ч. выпали 18 см осадков. На утро среды Росарио Санчес, мэр города, сообщил о 5 погибших.

Среди них Рафель Гили, бывший мэр соседнего города Арта. Еще один пожилой мужчина утонул в затопленном подвале своего дома, вода забрала жизнь женщины прямо в ее доме, пишет Daily Mail.

Двое британцев ехали в такси, которое смыло с дороги водой. Позже их мертвые тела нашли внутри машины. Водителя такси найти не удалось.

Местные жители спасались от наводнения на крышах домов. Первые этажи зданий затопило, машины посмывало в море.

Власти сообщили об исчезновении безвести 15 человек. Хотя позже чиновники уточнили, что исчезли только 5 человек.

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Испания отправляет на Майорку военных. Они будут помогать работать спасателям. Премьер-министр страны Педро Санчес также едет в зону бедствия.

Местные говорят, что в среду утром город оказался отрезанным от мира. Добраться туда транспортом невозможно.

Из-за ливней остановлена работа метро в Барселоне, задели они и курорты города Коста-дель-Соль.

Из-за наводнения в Нью-Джерси в реку смыло автосалон. Машины оказались в стремительном течении. В городке Литтл-Фолс в штате Нью-Джерси ливни вызвали наводнение и выход реки Пекман из берегов. В результате подтопило площадку, на которой хранились автомобили местного дилерского центра Chrysler/Dodge.

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Дата
10
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