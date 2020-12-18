Такое случалось перед эпидемией чумы и Второй мировой войной: в этом году не произошло чуда святого Януария

В Неаполе не случилось чуда святого Януария. Фото: blog-italia

В Неапольском кафедральном соборе не произошло ежегодного чуда святого Януария. Это восприняли как "зловещий знак".

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

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В храме хранится засохшая капля крови христианского мученика, которая после проведения специальной церемонии должна стать жидкой. Именно это называют чудом святого Януария и воспринимают, как хороший знак.

По словам местных жителей, если капля крови не стала жидкостью, то нужно ждать беды.

Такое уже случалось в 16 веке перед эпидемией чумы и в 20 веке перед началом Второй мировой войны.

Святой Януарий - итальянский священномученик и епископ, уважаемый как и в католической, так и в православной церквях, принял мученическую смерть за Христа около 305 года, во времена императора Диоклетиана, гонителя христиан. Тело священномученика забрали жители Неаполя, чтобы похоронить с почестями. Засохшую на земле кровь святого Януария собрала женщина, которую он перед этим вылечил от паралича. Когда сосуд с кровью святого поставили на его мощи, кровь снова стала жидкой, горячей, будто только что пролитой.