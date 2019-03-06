Связи Трампа с Россией будут расследовать бывшие разведчики

Сам Трамп заявил, что демократы абсолютно обезумели и только донимают людей. Фото: ИноСМИ

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США возобновил расследование относительно вмешательства России в американские выборы 2016 года и начинает изучать финансовые интересы президента Дональда Трампа.

Для этого председатель комитета Адам Шифф уже нанял бывших сотрудников разведки, сообщает AP.

Руководить расследованием будет Даниэль Голдман. До 2017 года он работал в уголовном отделе прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка. Именно там бывший юрист Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении правил финансирования кампании и других преступлениях.

Также к расследованию привлекли офицера разведки с 20-летним стажем Кэти Субер и Лучиана Сикорского, который работал в Совете национальной безопасности и был старшим аналитиком НАТО.

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В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь Трампу одержать победу. В докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.