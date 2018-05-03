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четверг, 03 мая 2018 18:09

Святого целителя чествуют живыми змеями
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Фестиваль змей в Италии посвященный святому Доменику
Фото: .hindustantimes.com
Фестиваль змей в Италии посвященный святому Доменику
Фестиваль змей в Италии посвященный святому Доменику
Фестиваль змей в Италии посвященный святому Доменику
Фестиваль змей в Италии посвященный святому Доменику

Сегодня, 3 мая, в итальянском горном селе Абруццо состоялось празднование в честь католического святого-целителя Доменика.

Серпари ди Сан Доменико или Праздник заклинателей змей происходит ежегодно в первый четверг мая.

Фестиваль проходит по сложившейся программе. Начался с торжественной мессы в местном соборе Сан Доменико. В 12:00 под звон и грохот петард из церкви крестьяне вынесли статую святого, увешанную живыми змеями. Процессия проследовала по главным улицам села сквозь толпы людей, которые продолжали обвешивать фигуру рептилиями.

В завершение фестиваля змей отпустили в лес. Участников угостили сладким хлебом, свернутым кольцом в виде змеи. Несколько веков назад в пищу употребляли приготовленных змей.

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По поведению змей местные обычно предсказывают будущее. Если они обвивают голову статуи - крестьян ждет хороший урожай. Если обвивают руки святого, то можно ожидать всевозможных бед.

Змеи не кусают участников, поскольку примерно за 6 недель до процессии их собирают в лесу и удаляют им клыки. Заботятся о них, как о домашних животных.

Серпари ди Сан Доменико относят к числу самых странных фестивалей Италии. Происходит от верований аборигенного населения региона Абруццо из племени воинственных горцев марсов. Змеи были главным тотемом этого итальянского народа. После прихода христианства, культ рептилий воплотили в почитании монаха-бенедиктинца Доминика Сорского. Он при жизни славился умением исцелять укусы ядовитых змей.

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