Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч.

Так будет выглядеть самолет Spike S-512 / Spike

Американский производитель самолетов Spike Aerospace обещает новый сверхзвуковой самолет до 2028-го, который будет осуществлять перелеты над Атлантикой. Это позволит летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч. Обычный рейс длится 7,5-8 ч.

Первые футуристические изображения самолета опубликовали через 52 года после того, как сверхзвуковой самолет Concorde совершил первый полет во Франции. Concorde сняли с полетов в 2003-м из-за аварии и цену перелетов. Об этом пишет Daily Telegraph.

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Самолет S-512 обещает как низкий уровень звукового удара, так и обеспечения полета с нулевым выбросом углерода к 2040-му. Основатель и гендиректор Spike Aerospace Вик Качор говорит, что с незапамятных времен люди хотели путешествовать как можно быстрее.

"Скорее добраться до места назначения означает больше возможностей. Поездка на верблюде вместо пешей прогулки, перелет через Атлантику за 8 часов, а не 4 недели на пароходе. Представьте, что полет сокращается до 3 часов. Это то, что предлагает сверхзвуковой самолет", - говорит Качор.

Spike S-512 будет летать со скоростью 1960 км/ч - вдвое быстрее, чем любой другой самолет, представленный сейчас на рынке. Он сможет возить до 18 пассажиров на расстояние более 5000 км примерно за 3,5 ч. при сохранении низкого звукового удара. Перелет между Нью-Йорком и Лондоном - основная цель. Маршруты из Лондона на Ближний Восток и в Азию запланированы также для первого коммерчески готового самолета в 2028 году.

Разработчики надеются, что в течение следующего десятилетия скорость полета возрастет до 4000 км/ч, в результате чего время перелета между Лондоном и Нью-Йорком сократится до 1,5 ч. Чтобы уменьшить шум, Spike S-512 будет без окон, что также сделает фюзеляж прочнее и экономичнее.

"Concorde был очень громким. Большинство разговоров между людьми происходит на громкости 65-75 децибел, а уровень шума в большинстве салонов Concorde была около 85 децибел. Не совсем пылесос, но близко. Наш самолет будет иметь мощность 60 децибел, что ниже, чем звук разговора. Наушники с шумоподавлением не потребуются", - говорит Качор.

Ожидается, что цены на билеты будут постепенно снижаться и станут примерно такими же, как на рейсы бизнес-класса на обычном самолете.

"Помните, почти все технологические инновации, которые у нас были, начинались для сверхбогатых: автомобили, телефоны, компьютеры, телевизоры с плоским экраном - первые стоили от 25 тысяч долларов в 1990-х, а теперь 200 долларов", - говорит Качор.

Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолет, разработали и выпускали совместно британские и французские авиастроители. Изготовили 20 самолетов, из которых 9 продали авиакомпаниям British Airways и Air France, а еще 5 этим же авиакомпаниям по символическую цену 1 фунт и 1 франк соответственно. Первый полет состоялся в 1969-м. Ввели в коммерческую эксплуатацию в 1976 году. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов перевезли более 3 млн пассажиров. Из-за аварии самолета в 2000-м и гибель 113 человек, а также большие расходы сделали коммерческую эксплуатацию убыточной, поэтому их сняли с эксплуатации в 2003 году.