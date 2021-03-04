Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч.

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 315
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2376
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 522
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1270
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2034
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
4
6
5
4
7
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
На орбите Земли построят отель
На орбите Земли построят отель
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Видео
Все видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 243
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 927
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 603
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1872
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 1026
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 11:43

Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч.

  Комментировать
Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч.
Так будет выглядеть самолет Spike S-512 / Spike

Американский производитель самолетов Spike Aerospace обещает новый сверхзвуковой самолет до 2028-го, который будет осуществлять перелеты над Атлантикой. Это позволит летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч. Обычный рейс длится 7,5-8 ч.

Первые футуристические изображения самолета опубликовали через 52 года после того, как сверхзвуковой самолет Concorde совершил первый полет во Франции. Concorde сняли с полетов в 2003-м из-за аварии и цену перелетов. Об этом пишет Daily Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Boeing-747 впервые совершил межконтинентальный перелет

Самолет S-512 обещает как низкий уровень звукового удара, так и обеспечения полета с нулевым выбросом углерода к 2040-му. Основатель и гендиректор Spike Aerospace Вик Качор говорит, что с незапамятных времен люди хотели путешествовать как можно быстрее.

"Скорее добраться до места назначения означает больше возможностей. Поездка на верблюде вместо пешей прогулки, перелет через Атлантику за 8 часов, а не 4 недели на пароходе. Представьте, что полет сокращается до 3 часов. Это то, что предлагает сверхзвуковой самолет", - говорит Качор.

Spike S-512 будет летать со скоростью 1960 км/ч - вдвое быстрее, чем любой другой самолет, представленный сейчас на рынке. Он сможет возить до 18 пассажиров на расстояние более 5000 км примерно за 3,5 ч. при сохранении низкого звукового удара. Перелет между Нью-Йорком и Лондоном - основная цель. Маршруты из Лондона на Ближний Восток и в Азию запланированы также для первого коммерчески готового самолета в 2028 году.

Разработчики надеются, что в течение следующего десятилетия скорость полета возрастет до 4000 км/ч, в результате чего время перелета между Лондоном и Нью-Йорком сократится до 1,5 ч. Чтобы уменьшить шум, Spike S-512 будет без окон, что также сделает фюзеляж прочнее и экономичнее.

"Concorde был очень громким. Большинство разговоров между людьми происходит на громкости 65-75 децибел, а уровень шума в большинстве салонов Concorde была около 85 децибел. Не совсем пылесос, но близко. Наш самолет будет иметь мощность 60 децибел, что ниже, чем звук разговора. Наушники с шумоподавлением не потребуются", - говорит Качор.

Ожидается, что цены на билеты будут постепенно снижаться и станут примерно такими же, как на рейсы бизнес-класса на обычном самолете.

"Помните, почти все технологические инновации, которые у нас были, начинались для сверхбогатых: автомобили, телефоны, компьютеры, телевизоры с плоским экраном - первые стоили от 25 тысяч долларов в 1990-х, а теперь 200 долларов", - говорит Качор.

Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолет, разработали и выпускали совместно британские и французские авиастроители. Изготовили 20 самолетов, из которых 9 продали авиакомпаниям British Airways и Air France, а еще 5 этим же авиакомпаниям по символическую цену 1 фунт и 1 франк соответственно. Первый полет состоялся в 1969-м. Ввели в коммерческую эксплуатацию в 1976 году. За 27 лет регулярных и чартерных рейсов перевезли более 3 млн пассажиров. Из-за аварии самолета в 2000-м и гибель 113 человек, а также большие расходы сделали коммерческую эксплуатацию убыточной, поэтому их сняли с эксплуатации в 2003 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сверхзвуковой самолет будет летать из Нью-Йорка в Лондон за 3 ч.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 18621
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10080
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 9414
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов Просмотров: 7155
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 6426
Мир
Разрабатывают подводные лодки на искусственном интеллекте
Разрабатывают подводные лодки на искусственном интеллекте Просмотров: 108
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 1269
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
6
 Просмотров: 486
Натанцевала с Путиным на должность: экс-руководительницу МИД Австрии выдвинули в совет директоров Роснефти
Натанцевала с Путиным на должность: экс-руководительницу МИД Австрии выдвинули в совет директоров Роснефти Просмотров: 396
Facebook меняет политику компании по размещению рекламы
Facebook меняет политику компании по размещению рекламы Просмотров: 63
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 135
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть