Швейцария уличила Лукашенко во лжи

 
Ексклюзивы
1/5
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1593
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 234
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1206
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 774
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 846
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 585
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 486
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 558
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 459
Фото
Все фото
6
3
4
3
9
Редкое природное явление кровавой луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
Украинский военный показал фото после извержения вулкана в Конго
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
Facebook обозначаеи публикации российских СМИ. Как это выглядит
Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото
Самый активный в мире вулкан унес жизни десятков человек и уничтожил полтысячи зданий: фото
Видео
Все видео
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 207
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1719
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 567
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 08:27

Швейцария уличила Лукашенко во лжи

  Комментировать
Швейцария уличила Лукашенко во лжи
Сообщений от швейцарских властей не было. Фото: Reuters

В Швейцарии опровергли заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна якобы предупредила Минск об угрозе минирования самолета Ryanair.

Швейцарии ничего не было известно о якобы бомбе, заложенной на борту, на котором задержали Романа Протасевича, сообщил МИД Швейцарии в Twitter.

"Никаких сообщений от швейцарских властей белорусскому режиму по этому поводу не было", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна закрыла небо для Беларуси

Информацию о Швейцарии Лукашенко впервые обнародовал 26 мая. Ранее в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС. Письмо поступило якобы от палестинского движения по электронной почте. Угрозу минирования получили "несколько аэропортов".

Само движение ХАМАС категорически опровергло заявление белорусской стороны. Организация, которая в некоторых странах считается террористической, заявила, что не использует подобные методы. Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера самостоятельно принял решение пойти на посадку в Минске, и сказал, что белорусские истребители не заставляли пилотов сесть.

23 мая в Минске задержали белорусского оппозиционера и соучредителя оппозиционных белорусских Telegram-каналов Романа Протасевича. Он находился на самолете Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Экипаж пассажирского лайнера принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Пилот самолета якобы опасался, что бомба взорвется над столицей Литвы, Вильнюсом. А посадочная линия "Минская-2" расположена за пределами населенной зоны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швейцария уличила Лукашенко во лжи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Человек впервые поднялась в стратосферу

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 28226
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13213
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 7002
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 5022
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3267
Мир
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
 Просмотров: 63
Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире
Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире Просмотров: 234
Человек впервые поднялась в стратосферу
Человек впервые поднялась в стратосферу
 Просмотров: 117
Еще одна страна закрыла небо для Беларуси
Еще одна страна закрыла небо для Беларуси Просмотров: 450
Позволили вакцинировать от Covid-19 еще двумя препаратами
Позволили вакцинировать от Covid-19 еще двумя препаратами Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Возле российского посольства сожгли Кремль
Голосов: 2033
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть