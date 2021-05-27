Швейцария уличила Лукашенко во лжи

Сообщений от швейцарских властей не было. Фото: Reuters

В Швейцарии опровергли заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что страна якобы предупредила Минск об угрозе минирования самолета Ryanair.

Швейцарии ничего не было известно о якобы бомбе, заложенной на борту, на котором задержали Романа Протасевича, сообщил МИД Швейцарии в Twitter.

"Никаких сообщений от швейцарских властей белорусскому режиму по этому поводу не было", - сказано в сообщении.

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Информацию о Швейцарии Лукашенко впервые обнародовал 26 мая. Ранее в государственных СМИ Беларуси появились сообщения об угрозах со стороны ХАМАС. Письмо поступило якобы от палестинского движения по электронной почте. Угрозу минирования получили "несколько аэропортов". Само движение ХАМАС категорически опровергло заявление белорусской стороны. Организация, которая в некоторых странах считается террористической, заявила, что не использует подобные методы. Лукашенко также заявил, что экипаж лайнера самостоятельно принял решение пойти на посадку в Минске, и сказал, что белорусские истребители не заставляли пилотов сесть. 23 мая в Минске задержали белорусского оппозиционера и соучредителя оппозиционных белорусских Telegram-каналов Романа Протасевича. Он находился на самолете Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Экипаж пассажирского лайнера принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Пилот самолета якобы опасался, что бомба взорвется над столицей Литвы, Вильнюсом. А посадочная линия "Минская-2" расположена за пределами населенной зоны.