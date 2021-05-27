Еще одна страна закрыла небо для Беларуси

Правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.
Такое решение является частью реализации санкций, инициированных на заседании Евросовета, сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер в Twitter.
"Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которые используют авиаперевозчики из Беларуси", – отметил он.
Сегодня Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", который следовал из Минска в Барселону. Белорусской стороне также сообщили о возможных проблемах с пересечением границы Франции, которая запретила полеты для белорусских рейсов. Самолет вынужден был вернуться в Минск.
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Вчера правительство Латвии тоже запретило авиакомпаниям Беларуси использовать латвийские аэропорты и воздушное пространство страны. Латвийских перевозчиков в свою очередь обязали облетать Беларусь.
23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли.
Совет Европы 24 мая рекомендовал авиаперевозчикам отменить полеты в белорусском воздушном пространстве.
Прямые рейсы в Беларусь и над ее воздушным пространством продолжают осуществлять Turkish Airlines, Ryanair, российские, китайские, южнокорейские авиакомпании.
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