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Еще одна страна закрыла авиасообщение с Беларусью

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Еще одна страна закрыла авиасообщение с Беларусью
Такое решение приняли "в ответ на действия белорусских властей". Фото: Reuters

Правительство Латвии запретило авиакомпаниям Беларуси использовать латвийские аэропорты и воздушное пространство страны. Латвийских перевозчиков в свою очередь обязали облетать Беларусь.

Аэропорты страны также не будут обслуживать самолеты других государств, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте полета, говорится в сообщении Министерства транспорта Латвии. Такое решение приняли "в ответ на действия белорусских властей". Речь идет о перехвате и принудительной посадке в аэропорту Минска пассажирского самолета авиакомпании Ryanair.

"Это небывалый случай в истории гражданской авиации. Это поставило под угрозу безопасность пассажиров, экипажа и самолета. Я рад, что точно так же этот инцидент оценил Евросовет. Его рекомендации соответствуют позиции правительства Латвии. Наши решения согласованы и взвешены", - заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

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23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли.

Совет Европы 24 мая рекомендовал авиаперевозчикам отменить полеты в белорусском воздушном пространстве.

Прямые рейсы в Беларусь и над ее воздушным пространством продолжают осуществлять Turkish Airlines, Ryanair, российские, китайские, южнокорейские авиакомпании.

В Кабмине готовы оказать поддержку государственным и частным компаниям, которые прекратили или ограничили авиационное сообщение с Беларусью. Маршруты предлагают перестроить через воздушное пространство Украины.

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Дата
26
мая

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