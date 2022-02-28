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Спецтема: Напад Росії на Україну

Швейцария больше не нейтральна и вводит против России полный пакет санкций

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Швейцария больше не нейтральна и вводит против России полный пакет санкций
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступает с речью в ООН / Reuters

Нейтральная Швейцария примет санкции ЕС против россиян, причастных к вторжению Москвы в Украину, и заморозит их активы, заявило правительство в понедельник.

Это является резким отклонением от традиционной нейтральности альпийской страны, пишет Reuters.

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"В связи с продолжающимся военным нападениям России на Украину Швейцария 28 февраля приняла решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", - говорится в сообщении правительства.

Швейцария также ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые вступили в силу немедленно.

"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом. Она будет доставлять гуманитарную помощь людям, бежавшим в Польшу", - заявило правительство.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил в воскресенье, что "весьма вероятно", что Швейцария будет следовать линии ЕС.

Швейцария прошла извилистый путь между демонстрацией солидарности с Западом в связи с тем, что она называет серьезным нарушением Москвой международного права, и сохранением своего традиционного нейтралитета, который, по ее словам, может сделать ее потенциальным посредником. Но она столкнулась с растущим давлением, чтобы встать на сторону Запада против Москвы и принять карательные санкции против РФ.

Украина на переговорах с РФ требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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