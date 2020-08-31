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понедельник, 31 августа 2020 13:25

Шведские мусульмане протестуют из-за спаленного Корана

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Шведские мусульмане протестуют из-за спаленного Корана
Мусульманин бросает шину в огонь в пригороде Мальме / AFP

Полиции удалось утихомирить погромы, которые прошли в третьем по величине шведском городе Мальме. В них приняли участие около 300 человек. Все произошло из-за акции шведский правых экстремистов, которые перед этим в пригороде, где в основном живут мигранты-мусульмане, потоптали и сожгли Коран.

Полиция задержала несколько участников той акции и не впустила в страну датского крайнего правого политика Расмуса Палудана. Перед этим власти запретили митинг крайне правых в Мальме против "исламизации в странах Северной Европы". Ранее в этом году Палунд демонстративно сжег Коран, завернув его в свинину, и обещал подобное в Мальме. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

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"Палудана задержали на границе и запретили на 2 года въезде в Швецию. Был риски, что его поведение угрожает общественной безопасности. Но это не слишком спасло ситуацию в городе. После той акции правых сразу была реакция мусульман, которые всю ночь бросали в полицию камни и жгли шины. Задержали несколько человек, которых вскоре отпустили", - сказал представитель полиции Мальме Калле Перссон.

В 2011-м американский священник из Флориды Терри Джонс спровоцировал беспорядки в афганском городе Кандагар, сжегши Коран.

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