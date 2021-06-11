Швеция на три дня закрывает свое небо: почему

Во время встречи над Женевой ограничили авиационное сообщение. Фото: Reuters

Во время встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным частично закроют воздушное пространство над Швейцарией.

Ограничения продлятся с 08:00 15 июня до 17:00 17 июня по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве, говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

"Поскольку это международная встреча на высоком уровне, данные меры необходимы для обеспечения ее безопасности, тем более что Швейцария должна обеспечивать защиту лиц, находящихся под защитой международного права, в том числе глав государств США и России", - говорится в сообщении.

Это ограничение не касается коммерческих рейсов из международного аэропорта Женевы.

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В Женеве развернули дополнительные группировки с 1 тыс. военнослужащих для поддержки местной полиции. Армия займется защитой иностранных представительств, поддержит полицию кантона Женева в области воздушного и морского транспорта.

Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле XVIII в., с территории которой разворачивается вид на Женевское озеро. Главы государств обсудят вмешательства россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины.