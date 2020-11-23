Судебный процесс над Саркози приостановили

Фигурант дела не явился в зал суда. Фото: pinterest.com

Французские судьи приостановили судебный процесс над бывшим президентом Николя Саркози до 26 ноября.

Возникла необходимость выяснить состояние здоровья одного из обвиняемых, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Бывший президент прибыл в суд около 13:20, не делая никаких заявлений. На лице у него булла хирургическая маска. В зале суда он непринужденно поздоровался с адвокатами и финансовыми прокурорами. Затем он сел на красное кресло рядом с адвокатом Тьерри Герцогом", - говорится в сообщении.

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Третий подсудимый Жильбера Азибера не явился в зал суда по медицинским показаниям. Судьи назначили судебную экспертизу, а рассмотрение дела приостановили до четверга.

Впервые в истории Франции экс-президент сядет на скамью подсудимых. Николя Саркози предъявили обвинение в коррупции и злоупотреблении властью.