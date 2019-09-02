Суд заставил создателя биткоина выплатить $4 млрд компенсации

Суд США обязал создателя биткоина заплатить компенсацию своем партнеру. Фото: sputnik-abkhazia.ru

Суд западного округа Палм-Бич во Флориде США обязал Крейга Стивена Райта выплатить семье покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана 410 тыс. биткоинов, это около $4 млрд.

При текущем курсе криптовалюта это примерно 4 миллиарда долларов

Рассмотрение дела началось в феврале 2018 года. Брат Клеймана обвинил Райта в присвоении биткоинов, которые они вместе с Дэйвом Клейман заработали на майнингу. В иске также содержалась переписка бизнес-партнеров. В одном из первых сообщений от 2008 года Райт просил Клеймана помочь с разработкой платежной системы, сообщает Bloomberg.

В СМИ Райта несколько раз называли одним из вероятных создателей биткоина. В 2016 году ВВС и The Economist рассказали, что Райт подписывал сообщение с помощью цифровых подписей, созданных с использованием криптографических ключей, принадлежащих к первой операции по биткоинам.

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В мае 2016 австралиец подтвердил эту информацию и заявил, что создал биткоин вместе с Дэйвом Клейман и Хэлом Финни. Однако Райт не предоставил убедительных доказательств, поэтому многие эксперты сомневаются в его утверждениях и причастности к созданию самой популярной криптовалюта мира.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и руководитель Банка Эстонии Ардо Ханссон и глава Национального экономического совета Израиля Ави Симхон предрекли биткоину неминуемый крах. Ханссон назвал цифровые валюты "полным бредом", а падение курса биткоина - "разрушением пузыря".