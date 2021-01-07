Суд выдал ордер на арест Трампа

Президент США обвиняется в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью. Фото: Reuters

Суд в Ираке выдал ордер на арест действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Он обвиняется в умышленном убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народного мобилизационных сил Ираке Абу Махди аль-Мухандиса, которое карается смертной казнью. Об этом сообщает пресс-служба Высшего судебного совета Ирака.

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Отмечается, что Сулеймани и Аль-Мухандис убили 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара ВВС по приказу Трампа.

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