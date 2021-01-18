Суд в отделе полиции в Химках арестовал Навального

Навального задержали на 30 дней. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального Химкинский городской суд арестовал до 15 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Арестовали его по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

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Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что решение об аресте будет обжаловано.

Суд рассматривал это ходатайство на выездном заседании во 2-м отделе городского управления МВД по соображениям санитарно-эпидемиологической безопасности, объяснили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

Из-за задержания на паспорт контроле, Навальный не успел сдать тест на коронавирус. Поэтому заседание решили провести в отделе полиции.

Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с задержанием и стремительным судебным заседанием.